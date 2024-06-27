Эта миссия позволила, в частности, исследовать, что ждет Украину после вступления в Европейский союз. К слову, среди трех представительниц Украины была и телеведущая 24 Канала Екатерина Соляр. Подробнее о том, как это было – в материале.

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Что дало Латвии и Чехии членство в ЕС

За время миссии 12 искателей приключений посетили представительства Европейской комиссии в Латвии и Чехии, встретились с местными инфлюенсерами Патрисией Вавиловой и Розари Хашковцовой, узнали, как правительства и гражданское общество разрабатывают стратегии борьбы с дезинформацией, а также интегрируют в государственную деятельность последовательный коммуникативный нарратив. Кроме того, наши журналисты смогли пообщаться с местным населением. Так, опрашиваемые отметили, что среди преимуществ членства в ЕС:

военная безопасность и поддержка со стороны других стран;

верховенство права, которое контролируется ЕС;

экономическая поддержка от государств-партнеров;

единство с другими европейскими странами, более прочные связи, возможность легче путешествовать;

культурный обмен и развитие туризма в своей стране.

Екатерина Соляр о результатах кампании #ShapeYourFuture: смотрите видео

В Рижском техническом университете группа узнала о проекте "цифрового близнеца" для сохранения украинских церквей. Также им было предложено посмотреть выставку проектов студенческих технологий дизайна и познакомилась с ее авторами. Кроме того, каждый мог приобщиться к пилотированию самолета на симуляторе робота Kuka.

Рижский технический университет / Фото 24 Канала

В Праге путешественники встретились с представителями Demagog.cz – платформы для проверки фактов, которая сосредотачивается на заявлениях политиков и выявлении дезинформации в социальных сетях.

Далее на повестке дня была встреча со специальным представителем Министерства иностранных дел по вопросам Восточного партнерства Дэвидом Стуликом, во время которой обсудили политику соседства, перспективы членства и поддержку Украины со стороны ЕС.



Представительницы Украины / Фото 24 Канал

Поездка завершилась посещением университетской больницы Мотола, крупнейшего медицинского учреждения в Чехии и ведущего центра медицинских исследований и тестирований. Больница, финансируемая ЕС, имеет вертолетную площадку на крыше для быстрой транспортировки тяжелобольных пациентов.

Поездка позволила убедиться, что ЕС помогает противодействовать дезинформации, проводит политику, нацеленную на экологическую активность в Европе, поддерживает Украину и открывает новые возможности для молодежи. Более того – общение с местными жителями, инфлюенсерами и чиновниками показало, что вступление в Европейский союз – закономерный шаг для нашего государства.