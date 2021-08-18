Чернышов рассказал, что продолжает работать на посту министра. Об этом он написал на своем фейсбуке.

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Чернышев опроверг вероятное назначение его главой КГГА

Сегодняшняя (речь идет о 18 августа – 24 канале) информация относительно моего назначения на должность председателя КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать на должности министра развития общин и территорий Украины,

– заверил чиновник.

Он также добавил, что развитие регионов является приоритетом работы правительства и Минрегиона – Киевская область и город Киев не являются исключением.

Текст публикации Алексея Чернышова:

Почти каждый вечер читаю сообщения о том, что меня куда-то назначают…

Итак, сегодняшняя информация относительно моего назначения на должность председателя КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать на должности Министра развития общин и территорий Украины.

Развитие регионов Украины – это приоритет работы правительства и Минрегиона, в частности. Киевская область и город Киев не являются исключением. Вместе с командой работаем над тем, чтобы каждая община стала экономически успешной и комфортной для людей.

Всем также желаю плодотворной работы!

Что этому предшествовало