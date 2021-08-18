Чернышов рассказал, что продолжает работать на посту министра. Об этом он написал на своем фейсбуке.
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Чернышев опроверг вероятное назначение его главой КГГА
Сегодняшняя (речь идет о 18 августа – 24 канале) информация относительно моего назначения на должность председателя КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать на должности министра развития общин и территорий Украины,
– заверил чиновник.
Он также добавил, что развитие регионов является приоритетом работы правительства и Минрегиона – Киевская область и город Киев не являются исключением.
Текст публикации Алексея Чернышова:
Почти каждый вечер читаю сообщения о том, что меня куда-то назначают…
Итак, сегодняшняя информация относительно моего назначения на должность председателя КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать на должности Министра развития общин и территорий Украины.
Развитие регионов Украины – это приоритет работы правительства и Минрегиона, в частности. Киевская область и город Киев не являются исключением. Вместе с командой работаем над тем, чтобы каждая община стала экономически успешной и комфортной для людей.
Всем также желаю плодотворной работы!
Что этому предшествовало
- 18 августа нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что на внеочередной сессии 23 августа, кроме вопроса "Крымской платформы" и Большого Герба, могут принять и кадровые изменения. Он отметил, что речь идет об увольнении министра, который продолжит карьер в местном столичном самоуправлении.
- Заместитель председателя фракции от "Слуг народа" Евгения Кравчук заверила, что на внеочередной сессии Рады не будут рассматривать кадровые вопросы. Она заявила, что "официального подтверждения нет по каким-то кадровым вопросам". Добавила также, что пока не видела никаких заявлений ни Чернышова, ни какой-то позиции со стороны Кабмина.
- Впоследствии слухи опроверг и сам Ярослав Железняк. Он написал: "Ложная тревога пока. Коллеги говорят, что не собирают голоса на кадровое в августе".