Чернишов розповів, що продовжує працювати на посаді міністра. Про це він написав на своєму фейсбуці.

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Чернишов спростував ймовірне призначення його главою КМДА

Сьогоднішня (мовиться про 18 серпня – 24 канал) інформація стосовно мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Я продовжую працювати на посаді Міністра розвитку громад та територій України,

– запевнив чиновник.

Він також додав, що розвиток регіонів є пріоритетом роботи Уряду та Мінрегіону – Київщина та місто Київ не є виключенням.

Текст публікації Олексія Чернишова:

Майже щовечора читаю дописи про те, що мене кудись призначають…

Отже, сьогоднішня інформація стосовно мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Я продовжую працювати на посаді Міністра розвитку громад та територій України.

Розвиток регіонів України — це пріоритет роботи уряду та мінрегіону, зокрема. Київщина та місто Київ не є виключенням. Разом з командою працюємо над тим, аби кожна громада стала економічно успішною та комфортною для людей.

Усім також бажаю плідної роботи!

Що цьому передувало