Об этом сообщил руководитель военной администрации Сум Дмитрий Живицкий.

Главное Эвакуация из Сум продолжается: россияне прибегали к обстрелам

Эвакуация из города Сумы: последние данные

Живицкий напомнил о стрельбе на выезде из Сум и отметил, что по автобусам не стреляли.

Это не было сражением или перестрелкой, шла техника России в сопровождении танка, на броне сидели люди, они открыли хаотическую стрельбу по полю, посадке, деревьям, вверх. Испугались и пошли дальше в сторону Лебединской трассы, в сторону Низов,

– заметил он.

Этот случай подтвердил, что стопроцентной безопасности выезда нет, однако "зеленый коридор" функционирует. Он действует с 9 утра до 21 вечера. Около 13 часов людей временно не выпускали из города, но дорога открыта.

Обратите внимание! Маршрут движения: Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава.

Кроме того, есть автобусы, которые приехали к нам из Лохвицы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов,

– сообщает Живицкий

В городе собран весь транспорт, который возможно

Речь идет о том, что дополнительный транспорт предоставили коллеги из Полтавской области. Они собрали около 30 единиц автомобилей и направили к нам для эвакуации. Также формируются колонны из частных автомобилей.

Приоритет – люди с инвалидностью, женщины с детьми, беременные.

Я вас прошу подбирать женщин с детьми, людей постарше и у кого есть возможность и свободные места в автомобилях, забирайте с собой,

– призвал руководитель военной администрации.

Кроме того, он попросил отказаться от оружия и сохранять уважение друг к другу.

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