После обнародования зверств в Буче, ГУР Украины предоставило верифицированный список военных преступников . Наша команда начала собирать контакты этих людей, а также контакты связанных с ними лиц – членов семей и друзей. Все они должны ответить за свои поступки. Но к моменту, когда военный трибунал вынесет по ним приговор, может пройти немало времени, поэтому мы предлагаем простые и действенные методы наказания людей без риска для собственной жизни и репутации. Прежде всего, самое важное – помнить о собственной безопасности в интернете. Новая симка за $2 – 3, телефон (кнопочная звонилка) для получения смс о подтверждении регистрации пользователей за $8 – 12, надежный VPN в браузере и спокойная рассудительность в действиях. Все просто и легко, будьте осторожны. Этот текст написан командой Molfar в рамках цифровой войны против страны-агрессора и военных преступников. Мы призываем использовать приведенную информацию для наказания российских солдат и членов их семей. В мирное время, упаси боже, пользоваться этими методами. Мы предупредили. 1. Сайты секс-услуг Если это данные девушки, мы можем разместить фото и персональные контакты на российских сайтах в доменной зоне .ru – на тех сайтах, где предлагаются секс-услуги за деньги. Таких сайтов много в каждом городе, найти их можно по поиску в Google "секс услуги казань", "интим услуги белгород", "эротический массаж москва".

Зарегистрироваться, добавить фотографии из соцсетей девушки, оставить адрес для выезда людей, телефон для связи, можно еще добавить e-mail и коротенький текст "звоните, я готова вас принять, будет тепло и уютно" или на вашу фантазию. Так же можно сделать с данным парня, получится даже поинтереснее. 2. СМС-бомберы Этот вариант требует минимальной оплаты. В чем смысл: если проплатить услуги смс-бомбера, то по оставшимся контактам будет проходить фейковая регистрация на сотнях сервисов – соответственно, эти сервисы начнут слать смс, письма на почту о подтверждении регистрации, подтверждение списания денег за платную подписку и т.д. Смс-бомберы делают так, что на указанный телефон приходят сообщения каждую секунду – пользоваться устройством невозможно. Найти сервисы можно по запросу в Google: "смс бомберы рф", "смс бомберы россия". Использовать следует те сайты, которые находятся в доменной зоне. 3. Объявление в интернете С этим сложнее, но справиться можно. Сайты по типу Авито требуют российские мобильные номера, поэтому следует искать сайты, где они не нужны. Схема проста: добавляем объявления о сдаче в аренду квартиры по указанному адресу, находим красивые фото из других объявлений, добавляем их к фейку, ставим рекордно низкую, но реальную цену и оставляем контакты для связи. Звонков будет очень много. Объявление следует размещать именно по тем городам, где находятся адреса целей атаки. 4. Сайты микрозаймов Оставлять мобильные номера на сайтах микрозаймов для обратного вызова. Это графа "Хотите мы перезвоним вам за 30 секунд?" Там работают очень старательные менеджеры, не понимающие отказов. Чем больше сайтов с микрозаймами задействовано, тем больше звонков. Конечно же, речь идет о российских микрозаемных организациях. 5. Мамба и прочие сервисы для знакомств в интернете Создаем фейковые профили с фото и контактами целей атаки на сайтах для поиска быстрых отношений. Следует использовать те сайты, которые все еще работают в мордоре, несмотря на санкции. К примеру, российский сервис Мамба. Можно писать непристойности. 6. Звонки в МЧС или скорую помощь Звонить в МЧС и сообщать, что по указанному адресу люди режут себе вены, нужно к ним как можно быстрее попасть, они закрылись и не открывают. Лучше звонить ближе к вечеру. Выломанные двери и штрафы за ложный вызов гарантированы. Звонить в скорую, и говорить по той же схеме, но причина вызова другая – "передозировка наркотиками". Что-то вроде: "были слышны крики, а мы знаем, что они наркоманы, потом все затихло, и дверь никто не открывает, им уже вызывали из-за передозировки скорую, приедьте, пожалуйста, как бы они там не умерли совсем в этот раз". 7. Анонимные угрозы В мессенджерах, смс, под фотографиями в соцсетях. Это вредит нервной системе и заставляет задуматься, что, может, не нужно было говорить своему мужу насиловать украинских девушек.

8. Открытая апелляция к военным преступлениям

Писать на страницы к детям орков месседжи следующего содержания: "присмотритесь, пожалуйста, к своим новым ботинкам, возможно они сняты с убитого ребенка в Буче". В таком же направлении можно комментировать фотографии: "я вижу, что вы улыбаетесь на фото, но ваш муж в любой момент может изнасиловать вас и убить, как он делал много раз с людьми в Буче".

Любые последствия военных преступлений оккупантов имеют непосредственное отношение к членам их семей. Убийства людей, пытки людей в подвалах, взятие людей в заложники, связывание им рук и выстрелы в затылок, грабежи, мародерство, разрушение, изнасилование – это те люди, именно они это делали, это не ошибка. Напомните им об этом, этого никто и никогда не должен забыть, особенно это должны помнить те, кто кричит "можем повторить".

9. Нарко-форумы и сайты по продаже товаров наркотической тусовки: семена, гров боксы, люльки и т.д.

Оставлять контакты на сайтах для обратного вызова. Или на форумах создавать темы, что я такой вот человек, предлагаю вам купить следующие наркотические средства и оставлять контакты: e-mail, номера телефонов, даже ссылки на соцсети. Это очень неприятные случаи, и есть вероятность, что по этим контактам на людей выйдут правоохранительные органы (или что у них там вообще).

10. Обращение в правоохранительные органы от "соседей"

Звонки или анонимные сообщения на сайте, что рядом со мной в таком-то доме по указанному адресу живет "неблагополучная семья" – они продают наркотики, раскладывают вокруг дома закладки, пьют водку среди ночи, ведут себя очень невежливо. И все. Наряды выезжают, люди испытывают сложности в социальной самоидентификации. Лучше сообщать в органы около 22 – 23 часов – лучшее время для незваных визитов.

11. "Обвинить" человека в поддержке Украины

Ну, и напоследок самое приятное. Надо сообщать властям, провластным организациям и государственным охранным структурам (фсб и им подобным) – о том, что указанные люди поддерживают Украину, ведут "украинскую пропаганду" среди населения, вывешивают у себя украинские флаги, трезубцы и громко поют по вечерам "Ой, у лузі червона калина…". А еще носят голубо-желтые кроссовки, олимпийки с надписью украинских военных группировок и всячески поддерживают государственную целостность Украины, которая в условиях захватнической войны (надо говорить "спецоперации в Украине") – считается преступлением и может тянуть на 15 лет колонии строгого режима.

На этом все, этих методов достаточно для атаки. К сожалению, зверства в Буче – это только часть того, что украинцам придется увидеть в других городах. Ибо когда состоится деблокада всех южных регионов, и люди увидят, что произошло в Мариуполе – придется искать контакты еще более тщательно, и наказывать еще большее количество безбожных орков и их семей.

Верим в победу Украины. Верим в наших героев. Верим в неотвратимость военного трибунала и честный суд над военными преступниками.

Желаем вам мирного неба и удачной охоты!