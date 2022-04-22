Після оприлюднення звірств в Бучі, ГУР України надало верифікований список військових злочинців . Наша команда почала збирати контакти цих нелюдів, а також контакти пов’язаних із ними осіб – членів родин та друзів. Усі вони мають відповісти за свої вчинки. Але до моменту коли військовий трибунал зробить по ним вирок, може пройти немало часу, тож ми пропонуємо прості та дієві методи покарання людей без ризику для власного життя та репутації. Перш за все найважливіше – пам’ятати про власну безпеку в інтернеті. Нова сімка за $2-3, телефон (кнопочна звонілка) для отримання смс про підтвердження реєстрації користувачів за $8-12, надійний VPN в браузері та спокійна розважливість у діях. Все просто і легко, будьте обережні. Цей текст написаний командою Molfar у рамках цифрової війни проти країни-агресора та її військових злочинців. Ми закликаємо використовувати наведену інформацію суто для покарання російських солдатів та членів їх родин. У мирний час, боронь боже користуватися цими методами. Ми попередили. 1. Сайти секс-послуг Якщо це дані дівчини, ми можемо розмістити її фото та персональні контакти на російських сайтах у доменній зоні .ru – на тих сайтах, де пропонуються секс-послуги за гроші. Таких сайтів багато в кожному місті, знайти їх можна за пошуком у Google "секс услуги казань", "интим услуги белгород", "эротический массаж москва".

Зареєструватися, додати фотографії із соцмереж дівчини, залишити адресу для виїзду людей, телефон для зв’язку, можна ще додати email і коротенький текст "звоните, я готова вас принять, будет тепло и уютно" або на вашу фантазію. Так само можна зробити з даними хлопця, вийде навіть цікавіше. 2. СМС-бомбери Цей варіант потребує мінімальної оплати. У чому сенс: якщо проплатити послуги смс-бомбера, то по залишених контактах буде проходити фейкова реєстрація на сотнях сервісів – відповідно ці сервіси почнуть слати смс, листи на пошту про підтвердження реєстрації, підтвердження списання грошей за платну підписку тощо. Смс-бомбери роблять так, що на вказаний телефон приходять повідомлення кожну секунду – користуватися пристроєм стає неможливо. Знайти сервіси можна по запиту в Google: “смс бомберы рф”, “смс бомберы россия”. Викоростувати слід ті сайти, що знаходяться в доменній зоні .ru 3. Оголошення в інтернеті З цим складніше, але впоратися можна. Сайти по типу Авіто потребують російських мобільних номерів, тож слід шукати сайти що їх не потребують. Схема проста: додаємо оголошення про здачу в аренду квартири за вказаною адресою, знаходимо красиві фото з інших оголошень, додаємо їх до фейку, ставимо рекордно низьку, але реальну ціну і залишаємо контакти для зв’язку. Дзвінків буде дуже багато. Оголошення треба розміщувати саме по тим містам, де знаходяться адреси цілей атаки. 4. Сайти мікрозаймів Залишати мобільні номери на сайтах мікрозаймів для зворотного виклику. Це графа "Хотите мы перезвоним вам за 30 секунд?" Там працюють дуже старанні менеджери, які не розуміють відмов. Чим більше сайтів з мікрозаймами задіяно, тим більше дзвінків. Звісно ж мова йде про російські мікрозаймові організації. 5. Мамба та інші сервіси для знайомств в інтернеті Створюємо фейкові профілі із фото та контактами цілей атаки на сайтах для пошуку швидких стосунків. Слід використовувати ті сайти, які все ще працюють в мордорі попри санкції. Наприклад, російський сервіс Мамба. Можна писати непристойності. 6. Дзвінки до МЧС або швидкої допомоги Дзвонити до МЧС і повідомляти, що по вказаній адресі люди ріжуть собі вени, треба до них якнайшвидше потрапити, вони зачинились і не відчиняють. Краще дзвонити ближче до вечора. Виламані двері та штрафи за хибний виклик гарантовано. Дзвонити до швидкої, і говорити по тій самій схемі, але причина виклику інша – "передозировка наркотиками". Щось накшталт: "были слышны крики, а мы знаем что они наркоманы, потом все затихло, и двери никто не открывает, им уже вызывали из-за передозировки скорую, приедьте пожалуйста, как бы они там не умерли совсем в этот раз". 7. Анонімні погрози У месенджерах, смс, під фотографіями в соцмережах. Це шкодить нервовій системі і змушує замислитись, що може не треба було наказувати своєму чоловіку ґвалтувати українських дівчат.

8. Відкрита апеляція до військових злочинів

Писати на сторінки до дітей орків меседжи наступного змісту: "присмотритесь пожалуйста к своим новым ботинкам, возможно они сняты с убитого ребенка в Буче". У такому ж напряму можна коментувати фотографії: "я вижу что вы улыбаетесь на фото, но ваш муж в любой момент может изнасиловать вас и убить, как он делал много раз с людьми в Буче".

Будь-які наслідки військових злочинів окупантів мають безпосереднє відношення до членів їх родин. Вбивства людей, катування людей у підвалах, заручення людей, зв’язування їм рук і постріли у потилицю, грабунки, мародерство, руйнування, зґвалтування – це саме ті люди, саме вони це робили, це не помилка. Нагадайте їм про це, цього ніхто й ніколи не повинен забути, особливо це повинні пам’ятати ті, хто кричить "можем повторить".

9. Нарко-форуми та сайти з продажу товарів наркотичної тусовки: насіння, гров бокси, люльки і так далі

Залишати контакти на сайтах для зворотного виклику. Або на форумах створювати теми, що я така от людина, пропоную вам купити наступні наркотичні засоби і залишати контакти: email, номери телефонів, навіть посилання на соцмережі. Це дуже неприємні випадки, і є вірогідність що по цим контактам на людей вийдуть правоохоронні органи (чи що в них там взагалі).

10. Звернення до правоохоронних органів від "сусідів"

Дзвінки або анонімні повідомлення на сайті, що поряд зі мною у такому-то будинку за вказаною адресою живе "неблагополучная семья" – вони продають наркотики, розкладають навколо дома закладки, п’ють горілку серед ночі, поводять себе дуже нечемно. І все. Наряди виїжджають, люди мають складності у соціальній самоідентифікації. Краще повідомляти до органів близько 22-23 години – найкращий час для непроханих візітів.

11. "Звинуватити" людину у підтримці України

Ну і наостанок найприємніше. Треба повідомляти до влади, провладних організацій та державних охоронних структур (фсб і їм подібні) – про те, що вказані люди підтримують Україну, ведуть "українську пропаганду "серед населення, вивішують в себе українські прапори, тризуби і голосно співають вечорами "Ой у лузі червона калина…". А ще носять блакитно-жовті кросівки, олімпійки із написом українських військових угруповань та всіляко підтримують державну цілісність України, що за умов загарбницької війни (треба казати "спецоперации на Украине") – вважається злочином і може тягнути на 15 років колонії суворого режиму.

На цьому все, цих методів достатньо для атаки. На жаль, звірства в Бучі – це тільки частина з того, що українцям доведеться побачити в інших містах. Бо коли відбудеться де-блокада усіх південних регіонів, і люди побачать що сталося в Маріуполі – доведеться шукати контакти ще більш старанно, і карати ще більшу кількість безбожних орків та їх родин.

Віримо в перемогу України. Віримо в наших Героїв. Віримо у невідворотність військового трибуналу, і чесний суд на військовими злочинцями.

Бажаємо вам мирного неба і вдалого полювання!