Тогда логики не находилось. Сейчас уже видно, что все происходит ровно так, как и предполагалось: победить Украину не удастся. А даже если допустить, что удастся, то уж после такого сопротивления, которое продемонстрировано, существует практически 100% гарантия, что ее не удастся удержать под контролем – на это потребуются такие ресурсы, которых у России просто нет, а в условиях санкций и взяться будет неоткуда.

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История не учит

Удивительное свидетельство эпохи: всем очевидная некомпетентность авторитарных властителей. В прежние времена, до Интернета, кто-то у власти мог принимать какие угодно решения, и совершенно неочевидно было, что есть люди, которые понимают суть вещей лучше и адекватнее.

Информационная эпоха делает глупость открытой и показательной. В той же России сотни публичных людей демонстрировали куда более адекватное представление о перспективах подобных авантюр, но… властью обладают не они и их власть не слышит.

Сейчас, задним умом, можно сказать, что примерно понятно, на что они рассчитывали. Это был план примерно такой же, как в 1939 году с Финляндией: вторгнуться, очень быстро разгромить, поставить свой марионеточный режим, через который осуществлять реальное управление. Поставить всех перед фактом.

Проблема в том, что история ничему не учит. Не получилось в Финляндии, не получилось и в Украине. Потому что, для того, чтобы такие планы срабатывали, нужно уметь воевать быстро. Воевать быстро – это значит, умно и технологично. Но умная и технологичная война – это не про Россию история.

Война по-российски это всегда долго, всегда – с огромными жертвами и непропорциональными потерями, всегда – с неимоверным количеством ошибок командования. То есть, по факту, именно та "война на истощение", к которой стороны переходят сейчас. Но воевать на истощение, когда ленд-лизом поддерживают тебя и воевать на истощение, когда – твоего противника, это немного разные вещи.

Дежавю

Сегодня, похоже, ситуация дней перед войной немного повторяется. Я, например, не могу представить, каких профитов ждет российское руководство от наступления на Донбассе.

То есть, уже понятно, что, скорее всего, ожидаемого успеха оно не принесет. Но давайте опять исходить из худшего из возможного. Давайте представим, что война в стилистике 19 – 20 века, с наступлением танковыми колоннами по фронтам, принесла успех – взяты города и даже столица. Они там всерьез рассчитывают, что это будет конец истории и "проблемы Украины", украинцы смирятся, опять станут частью империи и пойдут воевать уже "Za Россию" с какой-нибудь Польшей?

А, знаете, что? Ведь, скорее всего, да. Скорее всего, люди, которые для вторжения в XXI веке пользуются матрицей столетней давности (и даже тогда не сработавшей), и в этом случае мыслят категориями примерно того же времени. Что можно сначала покорить. Потом уничтожить несогласных. Потом – "поп и школа", Голодомор и дело в шляпе. Если там такое видение, я не удивлюсь. Удивился бы, если бы было другое.

Проблема, однако, в том, что в сегодняшнем мире это невозможно. Все уже увидели истинное лицо этой войны и никто этого уже никогда не забудет. А, значит, сценарий изначально проигрышный. Только люди, оставшиеся вне времени, этого понять не могут. Просто не способны.

Тупик

Россия, а вместе с ней и Беларусь – в историческом тупике. И это тупик даже не выбора политической или экономической модели. Это тупик правления людей, ментально оставшихся в советских временах, не прочувствовавших и не понявших новой эпохи, не адаптировавшиеся к ней и не способных принимать адекватные эпохе решения.

Сила нынешней Украины как раз в том, что там управляют сейчас совершенно другие люди. Раньше или позже, естественным путем или ускоренным, той ценой или этой, но так будет и у нас. Критически важно запомнить исторический урок: никто и никогда не должен править вечно, пересиживая свое время. Время у каждого свое.

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