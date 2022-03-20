Так Россия проводит очередную информационную операцию. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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"Очевидно, что это какая-то информационная операция, которую они сейчас начинают и будут играть в течение следующей как минимум недели", – подчеркнул он.
Напомним, что оккупанты начали выдавать депортированным в Россию мариупольцам "бумажку" о запрете выезда на 2 года. Также там указано якобы место трудоустройства.
"Охота на ведьм"
По словам Денисенко, Украина 100-процентно опережает Россию на шаг в информационной войне.
Один из основных моментов, который мы достигли в информационной войне, это то, что у них началась "охота на ведьм",
– сказал Денисенко.
Он пояснил, что речь идет о задержании руководителя службы оперативной информации и международных связей Сергея Беседы, замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова и др.
Также в СМИ ходят слухи о замене гендиректора "Первого" Константина Эрнста. Это показывает тревожность, которая царит внутри коллективов и вообще общества.
На информационном пространстве надо повоевать, – Денисенко
"Их деморализация – один из важных моментов. В этом вопросе мы их опережаем, но до победы нужно еще повоевать – на информационном фронте также", – добавил Денисенко.
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