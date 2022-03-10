Инфраструктура города полностью уничтожена. Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий, обнародовав фото последствий бомбардировок.

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Российская авиация продолжает атаковать Ахтырку ежедневно и каждую ночь. Человеческие жертвы подсчитываются,

– отметил глава ОВА.

Инфраструктура Ахтырки полностью уничтожена / Фото с телеграма Дмитрия Живицкого

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