Інфраструктура міста повністю знищена. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, оприлюднивши фото наслідків бомбардувань.

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Російська авіація продовжує атакувати Охтирку щодня та щоночі. Людські жертви підраховуються,

– зазначив очільник ОВА.

Інфраструктура Охтирки повністю знищена / Фото з телеграму Дмитра Живицького

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