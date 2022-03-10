Інфраструктура міста повністю знищена. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, оприлюднивши фото наслідків бомбардувань.
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Російська авіація продовжує атакувати Охтирку щодня та щоночі. Людські жертви підраховуються,
– зазначив очільник ОВА.
Інфраструктура Охтирки повністю знищена / Фото з телеграму Дмитра Живицького
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