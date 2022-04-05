Над подсчетами работали эксперты Киевской школы экономики в тесном сотрудничестве с Минреинтеграцией и правительственной командой. Соответствующие данные министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук озвучила во время брифинга 5 апреля, сообщает 24 канал.

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Верещук рассказала, что опосредованные потери экономики уже составляют около 600 миллиардов долларов США. Министр подчеркнула: эта цифра будет ежедневно расти.

По словам Верещук, это только предварительные подсчеты. Министерша заявила, что Россия как государство-агрессор ХХІ века компенсирует эти потери. Она ответит за содеянное.

Верещук заявила, что правительственная команда приложит для этого все усилия.

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