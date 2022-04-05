Над підрахунками працювали експерти Київської школи економіки у тісній співпраці із Мінреінтеграції та урядовою командою. Відповідні дані міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук озвучила під час брифінгу 5 квітня, повідомляє 24 канал.

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Верещук розповіла, що опосередковані втрати економіки вже становлять близько 600 мільярдів доларів США. Міністерка наголосила: ця цифра щодня зростатиме.

За словами Верещук, це – лише попередні підрахунки. Міністерка заявила, що Росія як держава-агресорка ХХІ століття компенсує ці втрати. Вона відповість за скоєне.

Верещук заявила, що урядова команда докладе для цього усіх зусиль.

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