Ірина Верещук повідомила, що 7 автобусів, які були призначені для евакуації людей з Маріуполя, вимушено повернулися після блокування у місті Мангуш.

Важливо Окупанти знищили всі наші автобуси, якими ми планували вивозити людей, – мер Маріуполя Бойченко

Відомо, що колона рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста, проте її заблокували окупанти.

"По дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці та місцеві мешканці з міста Бердянськ" – зазначила Ірина Верещук.

Також вона додала, що за колоною автобусів слідувало понад 40 приватних автомобілів. Вони зараз проходять пункти пропуску у місті Василівка. Вже незабаром 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі.