Летом 2024 года футбольный клуб Ингулец оформил возвращение в УПЛ. Команда из Петрово стала победителем Первой лиги, опередив в последнем туре львовские Карпаты.

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Ингулец самоустранится?

Впрочем, выступления Ингульца в элитном дивизионе могут быть слишком короткими. Журналист Игорь Бурбас сообщил, что президент клуба Александр Поворознюк решил снять команду с чемпионата Украины.

Причиной такого решения "Папа" называет бюрократические преграды на пути к открытию домашнего стадиона. По данным источника, УАФ не выдала аттестацию для арены "Ингулец", строительство которой завершилось этим летом.

Сооружение строилось более трех лет, а на старте этого сезона Ингулец играл все матчи исключительно на выезде. Первая домашняя игра должна была состояться в рамках 6 тура УПЛ против Черноморца в субботу, 14 июля.

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Только в Петровом

Что интересно, резервной ареной для Ингульца заявлен на сезон стадион "Горняк" в Кривом Роге. Расстояние между населенными пунктами составляет менее 60 километров.

Впрочем, Александр Поворознюк настаивает, что других вариантов, кроме игры на стадионе "Ингулец" у клуба нет. Напомним, что петровцы пока не одержали ни одной победы в чемпионате Украины.

Клуб из Кировоградщины расписал ничьи с Колосом, Полесьем и Кривбассом, а также проиграл Заре и Руху. Сейчас подопечные Василия Кобина занимают 14 место в турнирной таблице УПЛ.