Сообщение и.о. министра энергетики Украины о регулируемой цене на газ для населения может быть хорошей новостью для некоторых потребителей, которые могут быть напуганы последним повышением цен на газ, но одновременно является и серьезным препятствием для рынка в целом, открывает двери для коррупции и искажений.

Об этом в своей статье для агентства ICIS написал британский журналист Аура Сабадус.

"Как и.о. министра энергетики и самопровозглашенный реформатор, Юрий Витренко хорошо понимает негативное влияние субсидий, а также потенциальный ущерб, который такая мера может нанести с трудом завоеванной репутации Украины как надежного рынка. Именно по этой причине он и министерство энергетики должны отказаться от своих планов регулирования (тарифов на газ, – ред.) и работать над внедрением мер, направленных на тех, кто действительно нуждается в поддержке", – пишет энергоэксперт и британский журналист Аура Сабадус.

В статье отмечается, что меры по защите уязвимых потребителей могут включать распределение зимних топливных надбавок, как это используется в других европейских странах. В то же время, ручное регулирование тарифов для домашних хозяйств всего через шесть месяцев после запуска нового рынка газа приведет к искажению рынка, откроет двери для коррупции, направит негативные сигналы инвесторам и посодействует интересам украинских олигархов, которые могут извлечь выгоду из таких схем.

Напомним, вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил внедрить регулирование цены на газ для бытовых потребителей. Для этого продавать газ поставщикам планируют обязать компанию "Укргазвидобування", о чем Кабинет министров уже подготовил проект постановления. В то же время, энергетические эксперты считает готовящееся решение правительства популистским, а в СМИ сообщается, что решение вернуть ПСО хоть и поможет власти кратковременно подзаработать немного избирательных баллов, но вместе с тем усугубит кризис в сфере газоснабжения, приведет к уходу с рынка газа новых участников и испортит и без этого не безоблачные отношения Украины с МВФ и Евросоюзом.