Повідомлення в.о. міністра енергетики України про регульовану ціну на газ для населення може бути гарною новиною для деяких споживачів, які можуть бути налякані останнім підвищенням цін на газ, але одночасно є і серйозною перешкодою для ринку в цілому, відкриває двері для корупції і спотворень.

Про це у своїй статті для агентства ICIS написав британський журналіст Аура Сабадус.

"Як в.о. міністра енергетики та самопроголошений реформатор, Юрій Вітренко добре розуміє негативний вплив субсидій, а також потенційний збиток, який такий захід може завдати насилу завойованої репутації України як надійного ринку. Саме з цієї причини він і міністерство енергетики повинні відмовитися від своїх планів регулювання тарифів на газ. І працювати над впровадженням заходів, спрямованих на тих, хто дійсно потребує підтримки", – написав енергоексперт і британський журналіст Аура Сабадус.

У статті наголошується, що заходи щодо захисту вразливих споживачів можуть включати розподіл зимових паливних надбавок, як це використовується в інших європейських країнах. У той час, ручне регулювання тарифів для домашніх господарств всього через 6 місяців після запуску нового ринку газу призведе до спотворення ринку, відкриє двері для корупції, направить негативні сигнали інвесторам і посприяє інтересам українських олігархів, які можуть отримати вигоду з таких схем.

Нагадаємо, т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував впровадити регулювання ціни на газ для побутових споживачів. Для цього продавати газ постачальникам планують зобов'язати компанію "Укргазвидобування", про що Кабінет міністрів вже підготував проєкт постанови. У той час, енергетичні експерти вважають підготовлюване рішення уряду популістським, а в ЗМІ повідомляється, що рішення повернути ПСО хоч і допоможе владі короткочасно підзаробити трохи виборчих балів, але в той же час посилить кризу у сфері газопостачання, призведе до відходу з ринку газу нових учасників і зіпсує й без цього не безхмарні стосунки України з МВФ і Євросоюзом.