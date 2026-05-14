Бумажный ИНН больше не нужен: е-карточка в Дії вступила в юридическую силу

С 14 мая в Украине бумажная карточка налогоплательщиков (РНУКПП) больше не является обязательной. Ее полноценно заменяет цифровой аналог в Дії.

Об этом на Mintsyfra Summit в Киеве заявила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, передает корреспондент "РБК-Украина".

Почему бумажный ИНН больше не нужен?

С 14 мая отдельная бумажная карточка налогоплательщика (РНОКПП) больше не нужна,

– говорится в заявлении.

Отмечается, что электронная карточка РНОКПП в приложении Дія будет иметь полную юридическую силу, равнозначную бумажному документу.

Документ в приложении содержит QR-код, который позволяет государственным учреждениям и банкам быстро проверять данные лица. Кроме того, его можно оперативно передавать через Дію непосредственно со смартфона.



Презентация Минцифры / Фото РБК-Украина

Важно! В комментарии 24 Каналу осведомленные источники в Брюсселе сообщили, что после вступления в ЕС Украине не нужно будет ограничивать или менять сервисы приложения Дія. Единственным дополнительным требованием является отчетность по кибербезопасности. Собеседник убежден, что украинская Дія может быть интегрирована в европейское цифровое пространство без радикальных изменений.

Какие еще функции и сервисы недавно появились в Украине?

Вскоре в Украине должен появиться сервис, который изменит формат взаимодействия с налоговой. Украинцы смогут видеть не только сумму долгов, но и другую важную информацию, как вот детали о своем имуществе, недвижимость или авто. \

Также граждане могут платить налоги через Apple Pay или Google Pay независимо от места пребывания, а 29-значные номера счетов (IBAN) и коды бюджетной классификации подтягиваются автоматически в зависимости от места регистрации объекта.

В то же время Дія будет присылать уведомления, которые будут предупреждать о приближении предельных сроков оплаты, таким образом спасая от пени и ареста счетов.

Также недавно в Украине в Дии упростили процесс перебронирования работников ОПК и критически важных предприятий для украинской армии.