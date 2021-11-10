Самоцензуру используют, когда пишут номера о Зеленском. Великий, который пародирует президента, отметил, что все равно пытаются создавать острые шутки.

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Как пишут шутки о Зеленском

По словам актера, когда создают номера о Зеленском, то сидят и думают, "где можно уколоть".

"Чтобы это не выглядело с моей стороны, когда я буду говорить эту шутку, что я его решил жестко "мочить". На самом деле такие шутки иногда появлялись", – сказал Великий.

Актер добавил, что ни при каких обстоятельствах не будет жестко шутить о Зеленском. Говорит, потому что его становление происходило непосредственно при нем.

Реакция Зеленского

Великий рассказал, что друг Зеленского и руководитель "Квартала" Евгений Кошевой пересказал ему реакцию президента на одну из шуток о нем.

Понимаю, что вы должны шутить, но иногда вы делаете это так по-свински,

– подчеркнул Зеленский.

Президент даже пригрозил, если еще раз так сделают, "будет ай-ай-ай". Однако Великий отметил, что Зеленский просто сказал свое мнение.

Зеленская продолжает работать в "Квартале"

Один из ключевых авторов и актеров "Квартала 95" Александр Пикалов рассказал, что первая леди Елена Зеленская продолжает работать над сценариями, хотя реже из-за нехватки времени.

Пикалов признался, что в процессе работы над некоторыми шутками Зеленская может сделать замечание. По его словам, это происходит, когда юмор начинает чернеть.