По его словам, к сожалению, приходится иногда уговаривать людей, и для этого есть разные основания.

Важно Условный "гуманитарный коридор": под звуки обстрелов из Луганщины вывезли около 1500 человек

Каковы причины назвал Гайдай

Иногда люди боятся выйти – это уже психологическая проблема.

Иногда не хотят или боятся покидать квартиры, дома.

Иногда кто-то думает, что они пересидят в подвале.

Однако Глава Луганской ОВА отметил, что чем ближе начинаются обстрелы, чем больше разрушаются дома возле тех людей, которые сидят безвылазно в укрытии и не хотят выходить, тем чаще соглашаются эвакуироваться.

"Если раньше мы эвакуировали в среднем 300 – 500 человек, то вчера (2 апреля 2022 года – 24 канал) было почти 2700. Сегодня более полутора тысячи. То есть большое количество все же прислушивается и понимает, что обстрелы становятся все более плотными, разрушение уже совсем рядом", – добавил Гайдай.