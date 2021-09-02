Якби у щирого патріота України була можливість загадати єдине бажання, завдяки якому країна вмить стане цивілізованою державою у кращому розумінні цього слова, вмить отримає перспективи та майбутнє – то це бажання звучить так "Хай в Україні з'являться нормальні суди". Бажання дуже просте, але майже нездійсненне.

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Утім якщо Володимиру Зеленському вдасться це бажання здійснити, то реальність України зміниться миттєво і докорінно. Чому? Бо саме чесний і непідкупний суд гарантує усім невідворотність покарання, неможливість від покарання відкупитися.

Якщо ти знаєш, що за свій злочин будеш гарантовано покараний, що скоївши злочин ти не зможеш відкупитись – то ти вже не наважишся здійснити його.

Це стосуватиметься абсолютно усіх й в усіх царинах – від найдрібніших побутових правопорушень до масштабних корупційних злочинів.

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Тоді вже не паркуватимуть авто на газоні, не сідатимуть п'яними за кермо, не вимагатимуть і не роздаватимуть депутатам хабарів – бо буде впевненість у тому, що в суді відкупитися не можна.

Так це працює – і коли кожен українець почне боятися невідворотного покарання, тоді Україна в один момент й перетвориться на іншу державу – на таку, в якій буде комфортно жити і з якої більше не захочеться емігрувати.

Іноземці бояться вкладати в Україну

Звісно, нормальні суди – це запорука успішної економіки. Адже нині іноземці реально бояться приходити в Україну з грошима, бояться вкладати, будувати свої заводи та фабрики. Вони бояться, бо знають, що дуже швидко їхній успішний бізнес в Україні прийдуть віджимати рейдери і захисту від них у корумпованих українських судах вони точно не дочекаються.

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Тому іноземці й не поспішають вкладати в Україну гроші – хоча і гроші вони вільні мають, і прибутки від бізнесів в Україні дійсно були б фантастичні (а українцям були б робочі місяця і податки в бюджет). Але всього цього немає – і причина в тому, що нема нормальної судової гілки – чесної і некорумпованої.

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