Полиция задержала трех иностранцев на Днепропетровщине. Они с ножом напали на семью пенсионеров и ограбили их дом.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 июня. Злоумышленники ворвались в дом через окно, связали 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину и украли деньги, ценные вещи и автомобиль потерпевших. Об этом говорится на сайте Нацполиции.

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Полиции удалось задержать организатора и 2-х активных членов преступной группировки. Ими оказались 29, 37 и 39-летние граждане другого государства, имеющие вид на постоянное проживание на территории Украины. Проживали злоумышленники в Кривом Роге.

Известно, что задержанные неоднократно совершали преступную деятельность. На сегодня они причастны к около десятку разбойных нападений на территории Днепропетровской, Кировоградской и других областей. Их жертвы это обычно пожилые люди.

Полиция открыла уголовные производства по фактам совершения разбоя и незаконного завладения транспортным средством. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция задержала трех иностранцев за нападения на пенсионеров: фото Нацполиции