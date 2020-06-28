Поліція затримала трьох іноземців на Дніпропетровщині. Вони з ножем напали на родину пенсіонерів та пограбували їхній будинок.

Сталось це в ніч з 26 на 27 червня. Зловмисники вдерлись в будинок через вікно, зв'язали 78-річного чоловіка та 81-річну жінку та викрали гроші, цінні речі і автомобіль потерпілих. Про це йдеться на сайті Нацполіції.

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Поліції вдалось затримати організатора та 2-х активних членів злочинного угруповання. Ними виявилися 29, 37 та 39-річні громадяни іншої держави, які мають посвідку на постійне проживання на території України. Проживали зловмисники у Кривому Розі.

Відомо, що затримані неодноразово здійснювали злочинну діяльність. На сьогодні вони причетні до близько десятка розбійних нападів на території Дніпропетровської, Кіровоградської та інших областей. Їхні жертви це зазвичай люди похилого віку.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами скоєння розбою та незаконне заволодіння транспортним засобом. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція затримала трьох іноземців за напади на пенсіонерів: фото Нацполіції