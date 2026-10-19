Об этом в ходе конференции Crimea Global рассказал секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов.

Откуда Россия вербует иностранцев в свою армию?

По его словам, эта цифра охватывает людей, в отношении которых Координационный штаб располагает персональными данными. Еще в отношении 668 иностранцев ведомство устанавливает, когда именно они подписали контракты.

Если в 2022 году мы фиксировали 94 подписанных контракта, то с каждым годом это количество растет. В плане Минобороны России было предусмотрено подписание (контрактов – ред.) с 18 500 иностранцами, а уже подписано 16 168. То есть, если сохранится такая же динамика, то мы видим, что ведомство полностью выполнит, а может, даже и перевыполнит свой план по привлечению иностранцев в ряды Вооруженных сил России,

– сказал Усов.

Среди стран, граждане которых чаще всего вступают в ряды российской армии, Усов назвал Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Колумбию, Казахстан, Азербайджан и Кыргызстан.

В то же время за девять месяцев 2026 года Коордштаб зафиксировал существенный рост числа завербованных граждан Индонезии, Перу, Сьерра-Леоне, Бурунди, Чада, Филиппин, Конго и Панамы.

Зато количество завербованных граждан Непала, Шри-Ланки, Кубы и Китая сокращается. Усов связывает эту тенденцию с работой украинской дипломатии и взаимодействием с иностранными государствами.

Это благодаря работе МИД Украины и непосредственно всех структур, занимающихся вопросами пленных. И мы видим, что совместными усилиями с лидерами государств, с руководителями министерств зарубежных стран нам удалось сократить вербовку именно из этих стран, а в некоторых странах и вовсе полностью ее остановить,

– отметил чиновник.

В украинский плен попадали граждане 59 стран, воевавшие на стороне России. Координационный штаб опросил часть пленных, чтобы выяснить, знали ли они об участии в войне против Украины и что побудило их подписать контракты.

Результаты опроса показали, что 49,2% иностранцев знали, что будут воевать против Украины, тогда как 28% заявили, что не знали об этом. Еще 15% респондентов сказали, что им не сообщили, куда именно их дислоцируют.

Кроме того, 46,7% опрошенных отметили, что подписали контракт с российским Минобороны, чтобы получить российское гражданство. Вернуться в Россию хотели 79,3% пленных, однако 56,5% из них не желали продолжать службу в российской армии.

Они не хотят быть репатриированы в свои страны, они хотят вернуться в Россию. Одна из причин, почему они хотят вернуться в Россию, – это получение причитающихся им средств, которые им обещали при заключении контракта и прохождении службы в рядах армии РФ, а также дополнительных льгот, которые им обещали при подписании контракта,

– добавил чиновник.

Напомним, Россия планирует привлечь к концу 2026 года около 20 000 иностранцев, в частности из стран Центральной Азии и беднейших стран Африки и Азии. Процесс осуществляется через официальные пункты, а также псевдочастные военные структуры, с использованием обещаний льгот и давления на иностранцев.