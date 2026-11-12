В российской базе смертей обнаружили тысячи погибших наемников со всех уголков мира

Такие данные содержатся в конфиденциальной базе данных российской государственной статистики, которую получили хакеры и проанализировали журналисты Bloomberg.

Adv

популярные видео

Откуда были получены данные о погибших иностранцах?

Информация была взята из базы, что содержит более 11 миллионов свидетельств о смерти. Ее получили белорусская хакерская группа Cyber Partisans и украинская группа Silent Crow.

Журналисты Bloomberg определяли связанные с войной смерти по специальным кодам и упоминаниям о "военной операции", обстрелах и беспилотниках.

Всего в базе за период с февраля 2022 года по конец августа 2026 года зафиксировано около 400 тысяч смертей, связанных с войной. Из них 11 335 приходилось на людей, родившихся за пределами России или имеющих иностранное гражданство.

Из каких стран происходили погибшие иностранцы?

Около 3700 погибших были гражданами Украины или родились на ее территории после провозглашения независимости в 1991 году. Большинство из них проживали на временно оккупированных территориях востока и юга Украины.

Реклама

Примерно 80 % остального иностранного контингента происходили из бывших советских республик. В то же время более 6000 мужчин, родившихся в других государствах, к моменту своей гибели уже успели оформить российское гражданство.

География вербовки наемников заметно менялась в ходе полномасштабной войны.

В 2023–2024 годах среди погибших чаще фигурировали граждане Непала.

В 2024–2025 годах возросло число погибших выходцев из Шри-Ланки и Китая.

С конца 2025 года увеличилось число смертей граждан Колумбии, Кении и Нигерии.

Всего в базе зафиксировано около 340 погибших выходцев из африканских стран. Большинство таких смертей приходится на период с 2025 года.

Собранная база данных о смертях до сих пор не отражает реальных масштабов потерь иностранцев в рядах российской армии. В частности, в свидетельствах нет ни одного упоминания о гибели военных из Северной Кореи, несмотря на переброску Пхеньяном регулярных подразделений.

Реклама

Кроме того, многие погибшие остаются неидентифицированными или годами числятся пропавшими без вести, а сами записи о смерти все чаще вносятся в систему с несколькомесячным опозданием.

Напомним, ранее мы писали о том, как хакеры похитили данные о реальных потерях России в войне против Украины. Тогда утеченные документы Росстата подтвердили гибель почти 400 тысяч оккупантов за время вторжения.