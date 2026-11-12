У базі смертей Росії виявили тисячі загиблих найманців з усіх куточків світу

Такі дані містяться в конфіденційній базі російської державної статистики, яку отримали хакери та проаналізували журналісти Bloomberg.

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Звідки отримали дані про загиблих іноземців?

Інформацію взяли з бази, що містить понад 11 мільйонів свідоцтв про смерть. Її отримали білоруська хакерська група Cyber Partisans та українська група Silent Crow.

Журналісти Bloomberg визначали пов'язані з війною смерті за спеціальними кодами та згадками про "військову операцію", обстріли й безпілотники.

Загалом у базі за період від лютого 2022 року до кінця серпня 2026 року зафіксували близько 400 тисяч смертей, пов'язаних із війною. Із них 11 335 припадали на людей, народжених за межами Росії або з іноземним громадянством.

З яких країн походять загиблі іноземці?

Близько 3700 загиблих були громадянами України або народилися на її території після проголошення незалежності в 1991 році. Більшість із них проживали на тимчасово захоплених територіях українського сходу та півдня.

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Приблизно 80% решти іноземного контингенту походили з колишніх радянських республік. Водночас понад 6000 чоловіків, які народилися в інших державах, на момент своєї загибелі вже встигли оформити російське громадянство.

Географія вербування найманців помітно змінювалася під час повномасштабної війни.

У 2023–2024 роках серед загиблих частіше фігурували громадяни Непалу.

У 2024–2025 роках зросла кількість загиблих вихідців зі Шрі-Ланки та Китаю.

Із кінця 2025 року збільшилася кількість смертей громадян Колумбії, Кенії та Нігерії.

Загалом у базі зафіксували близько 340 загиблих вихідців з африканських країн. Більшість таких смертей припадає на період із 2025 року.

Зібрана база смертей досі не відображає реальних масштабів втрат чужоземців у лавах армії Росії. Зокрема, у свідоцтвах немає жодної згадки про загибель військових із Північної Кореї, попри перекидання Пхеньяном регулярних підрозділів.

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Крім того, багато загиблих залишаються неідентифікованими або роками мають статус зниклих безвісти, а самі записи про смерть дедалі частіше вносять до системи із кількамісячним запізненням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як хакери викрали дані про реальні втрати Росії у війні проти України. Тоді злиті документи Росстату підтвердили загибель майже 400 тисяч окупантів за час вторгнення.