Хакери викрали дані про реальні втрати Росії у війні проти України, – Bloomberg

З початку повномасштабного вторгнення загинули майже 400 тисяч російських військових. Про це свідчать секретні дані Росстату, які отримали хакери з білоруського угруповання Cyber Partisans та українського Silent Crow. Вони поділилися здобутою інформацією з Bloomberg та іншими медіа.

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Які дані Росстату про втрати Росії на війні?

За даними видання, хакери отримали доступ до понад 11 мільйонів записів про смерть росіян. У документах зазначені вік померлих, місце проживання та обставини смерті.

У майже 392 700 записах за період із 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2026 року є прямі згадки про зв'язок смерті з війною. Зокрема, йдеться про загибель під час військових операцій, обстрілів та атак дронів.

Водночас реальна кількість загиблих може бути значно більшою. Частину військових досі вважають зниклими безвісти, деякі тіла не вдалося ідентифікувати. Також до статистики могли не внести тих, хто помер від отриманих на війні поранень через кілька місяців.

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У Silent Crow підрахували, що загальна кількість загиблих може становити близько 450 тисяч. У цю оцінку включили також смерті, не пов'язані безпосередньо з бойовими діями, та записи без чітко вказаної причини.

Росія залучає до війни дедалі старших чоловіків

Злиті дані також показують, що з часом Росія почала залучати до війни більше чоловіків старшого віку.

Наприклад, у першій половині 2022 року серед росіян віком від 50 до 59 років зафіксували 146 смертей, пов'язаних із війною.

У першій половині 2025 року їхня кількість перевищила 12 600.

Серед чоловіків віком від 18 до 29 років у першій половині 2025 року війна стала причиною приблизно двох третин усіх смертей.

Найбільше втрат припадає на бідніші та віддалені регіони Росії. Зокрема, у Бурятії, Туві та Забайкальському краї приблизно кожен третій чоловік віком від 18 до 49 років, який помер від початку вторгнення до середини 2024 року, загинув через війну.

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У Москві та Санкт-Петербурзі цей показник становив приблизно кожен десятий.

Хакери викрали 23 терабайти даних Росстату

1 листопада угруповання Silent Crow та Cyber Partisans заявили, що зламали внутрішні системи Росстату. За їхніми словами, вони отримали доступ до приблизно 25 тисяч комп'ютерів і викрали 23 терабайти інформації, зокрема дані про військові втрати Росії.

У Росстаті підтвердили, що наприкінці жовтня зазнали кібератак. Однак там заперечили витік конфіденційної інформації та заявили, що відновлюють роботу пошкоджених систем.

Журналісти Bloomberg перевірили отримані матеріали. Хоча вони не змогли повністю підтвердити справжність бази, ознак підробки не виявили. Крім того, дані про загальну кількість смертей за 2021 – 2022 роки майже збіглися з офіційною статистикою Росстату.

Журналісти також з'ясували, що інформацію про загиблих військових дедалі частіше вносять до реєстру із запізненням. Якщо у другій половині 2023 року затримка становила приблизно шість тижнів, то у 2025 році вона перевищила чотири місяці.