Иностранцы взялись восстанавливать село-музей на Волыни: фото

Иностранцы стали участниками международного лагеря, который призван помочь возродить старинное село на Волыни. Там они на волонтерских началах убирают, вывозят мусор, ремонтируют здания и красят.

Так, мексиканец Педро осматривает и лечит животных, ведь он будущий ветеринар. Прилетел в Украину аж из Мексики, потому как волонтер помогает здесь делать украинские села лучше.

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"Это мой первый лагерь, и у меня были страхи, что я далеко от родной страны, ведь наша ментальность много чем отличается от вашей. Но все мои страхи развеялись, когда приехал сюда, потому что здесь очень хорошие и искренние люди", – рассказывает Педро Гарсия.



Педро Гарсия / Скриншот из видео

Сейчас волонтеры помогают благоустроить территорию музея под открытым небом в селе Рокини. Когда заканчивают работу в одном месте, сразу берутся за другое. По плану – замена старой кровли с крыльца местной часовни. Вместе с этим иностранцы заодно познают и древнюю историю Волынского села.

Есть миссия показать Украину, что она очень большая и имеет интересную историю, которую нужно уважать. Ведь на самом деле в Европе не так много людей знают, какая Украина,

– говорит переводчица лагеря Алина Гайдай.

Все, что раньше знал испанец Альберто об Украине – это Майдан и Чернобыль. Теперь же он знает больше и признается, что нравится ему украинская природа и девушки.

"Здесь я увидел больше, чем ожидал: много зелени, парков, красивая архитектура. Все стереотипы разрушились. Но один стереотип остался – что украинские девушки самые красивые в мире. И почему бы себе не иметь украинскую жену?", – говорит волонтер из Испании Альберто Бенито.



Альберто Бенито

По международным условиям, волонтеры работают полдня, остальное время путешествуют. В музее помощи волонтеров только рады. Ведь финансирование объекта сократили наполовину еще 2 года назад. Поэтому работников мало и у них зарплаты небольшие.

Волонтеры будут работать до 10 августа. За это время они должны благоустроить территорию, починить дома-экспонаты, а также ворота музея. А заодно изучить историю и культуру Волыни и Украины в целом.

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