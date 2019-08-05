Іноземці взялися відновлювати село-музей на Волині: фото

Іноземці стали учасниками міжнародного табору, який покликаний допомогти відродити старовинне село на Волині. Там вони на волонтерських засадах прибирають, вивозять сміття, ремонтують будівлі та фарбують.

Так, мексиканець Педро оглядає та лікує тварин, адже він майбутній ветеринар. Прилетів до України аж із Мексики, тому як волонтер допомагає тут робити українські села кращими.

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"Це мій перший табір, і в мене були страхи, що я далеко від рідної країни, адже наша ментальність багато чим відрізняється від вашої. Але всі мої страхи розвіялися, коли приїхав сюди, бо тут дуже гарні й щирі люди", – розповідає Педро Ґарсія.



Педро Ґарсія / Скріншот з відео

Зараз волонтери допомагають впорядкувати територію музею просто неба в селі Рокині. Коли закінчують роботу в одному місці, одразу беруться за інше. За планом – заміна старої покрівлі із ґанку місцевої каплички. Разом із цим іноземці заодно пізнають і давню історію волинського села.

Є місія показати Україну, що вона дуже велика і має цікаву історію, яку потрібно шанувати. Бо ж насправді в Європі не так багато людей знають, яка Україна,

– каже перекладачка табору Аліна Гайдай.

Все, що раніше знав іспанець Альберто про Україну – це Майдан і Чорнобиль. Тепер же він знає більше і зізнається, що найбільш до вподоби йому українська природа і дівчата.

"Тут я побачив більше, ніж очікував: багато зелені, парків, красива архітектура. Усі стереотипи зруйнувалися. Але один стереотип залишився – що українські дівчата найгарніші у світі. І чому б собі не мати українську дружину?", – говорить волонтер з Іспанії Альберто Беніто.



Альберто Беніто

За міжнародними умовами, волонтери працюють півдня, решту часу подорожують краєм. У музеї допомозі волонтерів тільки раді. Адже фінансування об'єкту скоротили наполовину ще 2 роки. Тому працівників обмаль і у них зарплати невеликі.

Волонтери працюватимуть до 10 серпня. За цей час вони мають упорядкувати територію, поладнати хати-експонати, а також браму музею. А заразом вивчити історію й культуру Волині й України загалом.

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