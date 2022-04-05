Так, сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы разоблачили правонарушения по поводу скрытого вывоза валюты за границу. Иностранец пытался перевезти более 190 тысяч долларов.

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Иностранец "забыл" задекларировать 190 тысяч долларов

Инцидент произошел на пункте пропуска "Порубное", иностранец хотел уехать в Румынию.

Как только гражданин Нидерландов прибыл в пункт пропуска на автомобиле "LAND ROVER" сотрудники ГПСУ решили провести углубленный обзор иномарки. В результате – была найдена скрытая валюта в размере 190 тысяч долларов.

В дальнейшем, согласно действующему украинскому законодательству, 38-летний иностранец был лишен средств, эквивалент которых в национальной валюте составил более 5,5 миллиона гривен.

Иностранец пытался вывезти 190 тысяч долларов / Фото ГПСУ

Иностранец пытался вывезти 190 тысяч долларов / Фото ГПСУ