Так, співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби викрили правопорушення щодо прихованого вивозу валюти за кордон. Іноземець намагався перевезти понад 190 тисяч доларів.

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Іноземець "забув" задекларувати 190 тисяч доларів

Інцидент трапився на пункті пропуску "Порубне", іноземець хотів виїхати до Румунії.

Щойно громадянин Нідерландів прибув у пункт пропуску автомобілем "LAND ROVER" співробітники ДПСУ вирішили провести поглиблений огляд іномарки. В результаті – було знайдено приховану валюту у розмірі 190 тисяч доларів.

Надалі, згідно з чинним українським законодавством, 38-річного іноземця позбавили коштів, еквівалент яких в національній валюті склав понад 5,5 мільйонів гривень.



Іноземець намагався вивезти 190 тисяч доларів / Фото ДПСУ



Іноземець намагався вивезти 190 тисяч доларів / Фото ДПСУ