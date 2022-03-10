Об этом сообщили в концерне "Укроборонпром". Название иностранной компании не сообщили.

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Самолеты могут выполнять рейсы в условиях военного времени

После технического обслуживания и ремонта самолеты будут выполнять специальные рейсы. Речь идет о доставке всего необходимого стране в условиях военного положения, отметил директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

В концерне поблагодарили иностранных партнеров за поддержку. Также в "Укроборонпроме" подчеркнули, что работают в дальнейшем всеми возможными средствами по получению боевых самолетов для Командования Воздушных Сил ВСУ.

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Дайте нам оружие: обращение Минобороны Украины

Текст публикации "Укроборонпрома":

Только одна из иностранных компаний официально обратилась в Концерн о предоставлении для нужд нашей авиации 6-х самолетов Ан-158, которые, конечно, не являются боевыми, но могут и будут после технического обслуживания и ремонта выполнять специальные рейсы по доставке всего необходимого нам в условиях военного положения, – сообщил генеральный директор ДК "Укроборонпром" Юрий Гусев.