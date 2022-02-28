Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, люди могут также переехать в третьи страны из-за военного вторжения России.
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На границе были созданы временные пункты волонтерской помощи. Иностранные студенты обеспечены продуктами и обслуживанием других гуманитарных нужд.
МИД: Дискриминации нет
Николенко призвал не поддаваться российской дезинформации.
"Нет дискриминации по расе или национальности, в частности, когда речь идет о пересечении государственной границы иностранными гражданами", – заявил спикер.
Министерство помогает людям всех национальностей.