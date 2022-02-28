Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, люди можуть також переїхати до третіх країн через військове вторгнення Росії.
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На кордоні створили тимчасові пункти волонтерської допомоги. Іноземні студенти забезпечені продуктами та обслуговуванням інших гуманітарних потреб.
МЗС: Дискримінації немає
Ніколенко закликав не піддаватися російській дезінформації.
"Немає дискримінації за расою чи національністю, зокрема, коли мовиться про перетин державного кордону іноземними громадянами", – заявив речник.
Міністерство допомагає людям усіх національностей.