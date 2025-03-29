Это поможет Украине выполнить важную задачу, но и самим европейцам такой сценарий будет выгоден. Детали 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Почему Европе выгодно разместить войска в Украине

Франция и Великобритания готовы направить в Украину более 30 тысяч военных. Роман Свитан предположил, что к "Коалиции желающих" – группы стран, которые пообещали помощь Украине в борьбе с российским агрессором – могут присоединиться также Австралия и Канада.

Разместить войска "Коалиции желающих" стоит на правобережье Днепра,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Это позволит европейским миротворцам обеспечить защиту центральной и западной части Украины, что позволит нашим силам перенести основные усилия на левобережье для уничтожения российских войск. В таком случае, по мнению Свитана, украинским военным хватит сил, чтобы вытеснить россиян за границы 1991 года и освободить оккупированные территории.

Самой Европе также выгодно разместить своих военных на территории Украины. Это даст им возможность получить бесценный опыт и быть готовыми к участию в боевых действиях, если это будет необходимо.

К слову, издание The Wall Street Journal пишет, что Лондон и Париж не способны убедить другие европейские страны направить миротворческие войска в Украину без военной поддержки США. Другие страны пока не решаются к ним присоединиться.