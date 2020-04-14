Иностранные государства готовы высылать за украинскими заробитчанами чартеры, – Кулеба

Во время сезонных работ спрос на украинских заробитчан за границей настолько велик, что иностранные правительства готовы оплатить для них чартеры. С такими предложениями дипломатические ведомства обращаются к украинскому МИД.

В украинском МИД такие запросы пока – на рассмотрении. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1".

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Мы уже фиксируем большой спрос на украинскую трудовую миграцию в соседних странах. Уже есть такие случаи, когда мне звонят министры иностранных дел ряда стран и говорят: "Наша страна готова оплатить чартеры, готова все оплатить, и документы прямо сейчас. Потому что весна, начинаются сезонные работы, рабочие нужны сейчас",

– сказал Кулеба.

Проблема заключается в другом, подчеркнул министр. Заробитчане вернулись в Украину из-за вспышки коронавируса. Через месяц-два, когда спрос на сезонных работников станет меньше, им снова придется ехать домой. Обеспечить безопасность и сохранение здоровья работникам никто не сможет из-за пандемии.

Обратите внимание! Дипломатам удалось вернуть уже 145 тысяч человек с момента закрытия границ 27 марта. Пограничники говорят, что со времени начала карантина – 12 марта украинскую границу пересекли более 650 тысяч человек.