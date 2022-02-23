Журналист Филипп Кроутер работает в Associated Press. Он рассказывает о событиях Украины в связи с угрозой вторжения России.

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Репортажи из Киева на шести языках

Кроутер 21 февраля разместил в твиттере видео, на котором рассказал о ситуации в Украине на фоне Киева. Он сделал это на шести языках: английском, люксембургском, испанском, португальском, французском и немецком языках.

Его ролик уже набрал более 18 миллионов просмотров, более 157 тысяч лайков, его распространили более 27 тысяч раз.

Справка. 41-летний Кроутер родился в Люксембурге в семье британки и немца. С детства он общался на трех языках – немецком, английском и люксембургском. Впоследствии Кроутер изучил также французский, испанский и португальский.

О ситуации в Украине на шести языках: смотрите видео

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