Журналіст Філіп Кроутер працює в Associated Press. Він розповідає про події України у зв'язку зі загрозою вторгнення Росії.
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Репортажі з Києва шістьма мовами
Кроутер 21 лютого розмістив у твітері відео, на якому розповів про ситуацію в Україні на тлі Києва. Він зробив це шістьма мовами: англійською, люксембурзькою, іспанською, португальською, французькою та німецькою мовами.
Його ролик вже набрав понад 18 мільйонів переглядів, більш ніж 157 тисяч вподобань, його поширили понад 27 тисяч разів.
Про ситуацію в Україні шістьма мовами: дивіться відео
Іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі: що відомо
- Іноземні журналісти 19 лютого потрапили під обстріл проросійських бойовиків на Донбасі. Представники ЗМІ супроводжували делегацію української влади.
- Момент обстрілу потрапив і на відео. У прямий ефір включався журналіст Fox News Трей Їнгст, щоб розповісти, що йому вдалося побачити на власні очі.
- Чоловік дещо відстав від своїх колег. Аби він швидше рухався геть із небезпечної зони, один із представників супроводу підбадьорив його яскравою лексикою: "Та біжіть, кажу, й** твою мать, бл**ь".