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      Инсайды "Слуги народа": Корниенко объяснил, что будет с "Темным рыцарем"

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      Корниенко пояснил, грозит ли что-то "Темному рыцарю" / LIGA.net

      Во фракции не знают, кому может принадлежать телеграмм-канал "Темный рыцарь", который публикует информацию из внутренней жизни "Слуги народа". Однако его цель развалить все.

      У "Темного рыцаря" много информации соответствует действительности, об этом сказал глава партии и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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      В то же время Корниенко добавил, что в этой информации "акценты часто изменены".

      Прослеживается линия: ничего у них не выйдет, дохлое дело. Еще нужно выяснить, — это один депутат делает или кто-то из наших коллег сливает информацию из общего чата, а Темный рыцарь на ее основе создает контент,
      – пояснил он.

      Корниенко допускает, что на самом деле "Темным рыцарем" может быть группа авторов или группа депутатов. Он отметил, что мотив этого телеграмм-канала – "развалить все". Председатель партии считает, что это может быть маневром, чтобы "держать нас в тонусе".

      В то же время на вопрос о том, что грозит "Темному рыцарю", если его найдут, Корниенко не дал утвердительного ответа.

      А за что выгонять? Фракция будет решать. Пусть этот человек объяснит мотивы и в чем была ценность. Я не знаю, как бы я в таком случае проголосовал (за исключение "Темного рыцаря" – 24 канал),
      – добавил председатель партии.

      Кто такой "Темный рыцарь"?

      Слив инсайдов политических партий и фракции в телеграмм-каналах – уже не новость. В частности, одними из самых известных среди них является "Джокер" и "Таемный рыцарь".

      Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорит, что "знает, но не может сказать фамилию" нардепа, который публикует внутрипартийную информацию в под именем "Темный рыцарь". Сейчас он не может предоставить точные доказательства, что это именно этот человек.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Александр Корниенко Слуга народа
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