Інсайди "Слуги народу": Корнієнко пояснив, що буде із "Темним лицарем"

У фракції не знають, кому може належати телеграм-канал "Темний лицар", який публікує інформацію із внутрішнього життя "Слуги народу". Однак його мета розвалити усе.

У "Темного лицаря" багато інформації відповідає дійсності, про це сказав голова партії та перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Водночас Корнієнко додав, що у цій інформації "акценти часто змінені".

Простежується лінія: нічого у них не вийде, дохле діло. Ще потрібно з’ясувати, — це один депутат робить або хтось із наших колег зливає інформацію із загального чату, а Темний лицар на її основі створює контент,

– пояснив він.

Корнієнко допускає, що насправді "Темним лицарем" може бути група авторів або група депутатів. Він наголосив, що мотив цього телеграм-каналу – "розвалити все". Голова партії вважає, що це може бути маневром, щоб " тримати нас в тонусі".

Водночас на запитання про те, що загрожує "Темному лицареві", якщо його знайдуть, Корнієнко не дав ствердної відповіді.

А за що виганяти? Фракція буде вирішувати. Нехай ця людина пояснить мотиви і в чому була цінність. Я не знаю, як би я в такому випадку проголосував (за виключення "Темного лицаря – 24 канал),

– додав голова партії.

Хто такий "Темний лицар"?

Злив інсайдів політичних партій та фракції у телеграм-каналах – вже не новина. Зокрема, одними із найвідоміших серед них є "Джокер" і "Таємний лицар".



Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія каже, що "знає, але не може сказати прізвище" нардепа, який публікує внутрішньопартійну інформацію в під ім'ям "Темний лицар". Наразі він не може надати точні докази, що це саме ця людина.