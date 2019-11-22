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      Інсайди "Слуги народу": Корнієнко пояснив, що буде із "Темним лицарем"

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      Корнієнко пояснив, чи загрожує щось "Темному лицареві" / LIGA.net

      У фракції не знають, кому може належати телеграм-канал "Темний лицар", який публікує інформацію із внутрішнього життя "Слуги народу". Однак його мета розвалити усе.

      У "Темного лицаря" багато інформації відповідає дійсності, про це сказав голова партії та перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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      Водночас Корнієнко додав, що у цій інформації "акценти часто змінені".

      Простежується лінія: нічого у них не вийде, дохле діло. Ще потрібно з’ясувати, — це один депутат робить або хтось із наших колег зливає інформацію із загального чату, а Темний лицар на її основі створює контент,
      – пояснив він.

      Корнієнко допускає, що насправді "Темним лицарем" може бути група авторів або група депутатів. Він наголосив, що мотив цього телеграм-каналу – "розвалити все". Голова партії вважає, що це може бути маневром, щоб " тримати нас в тонусі".

      Водночас на запитання про те, що загрожує "Темному лицареві", якщо його знайдуть, Корнієнко не дав ствердної відповіді.

      А за що виганяти? Фракція буде вирішувати. Нехай ця людина пояснить мотиви і в чому була цінність. Я не знаю, як би я в такому випадку проголосував (за виключення "Темного лицаря – 24 канал),
      – додав голова партії. 

      Хто такий "Темний лицар"? 

      Злив інсайдів політичних партій та фракції у телеграм-каналах – вже не новина. Зокрема, одними із найвідоміших серед них є "Джокер" і "Таємний лицар". 

      Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія каже, що "знає, але не може сказати прізвище" нардепа, який публікує внутрішньопартійну інформацію в під ім'ям "Темний лицар". Наразі він не може надати точні докази, що це саме ця людина.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Олександр Корнієнко Верховна Рада
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