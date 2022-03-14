Блокировка сервиса в России началась в воскресенье вечером из регионов Дальнего Востока и завершилась в ночь на понедельник.

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Что этому предшествовало

11 марта направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России.

Через несколько часов суд принял решение признать Meta экстремистской организацией. В кремлевском регуляторе заявили, что блокируют соцсети Instagram из-за призывов к насилию против россиян.

Против компании Цукерберга уже возбуждено уголовное дело. Как известно, Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp и Messenger от Facebook.

Таким образом, в России полностью заблокированы соцсети Facebook, Instagram и Twitter.

В свою очередь, в Meta сообщили, что в соцсетях Facebook и Instagram снимут запрет на призывы к насилию в отношении российских военных.

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