Instagram ввел новые правила: что изменится

В социальной сети Instagram обновились правила верификации аккаунтов. Теперь, чтобы получить синюю галочку в своем профиле стоит отметить свое полное имя и прислать фото документов, подтверждающих вашу личность.

Об этом сообщается в официальном блоге Instagram.

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Чтобы подать заявку на "получение синей галочки" стоит зайти в меню "Настройки" и выбрать пункт "Запрос на подтверждение". После этого вам предложат указать имя пользователя, которое вы указали в профиле, ваше настоящее имя и прикрепить копию паспорта или иного документа, подтверждающего вашу личность. Стоит отметить, чтобы получить синюю галочку, профиль должен соответствовать правилам Instagram.



Instagram изменил правила верификации

Среди нововведений также появится пункт меню "Об этом аккаунте", в котором можно просмотреть информацию о дате регистрации аккаунта, страну, рекламу, предыдущие имена пользователя и аккаунты с общими фолловерами.



Кроме того, в Instagram можно будет заходить через другие приложения и сервисы с помощью двухфазной аутентификации.

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