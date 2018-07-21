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Instagram вводит полезную функцию

28 Читати новину українською
Instagram анонсировал нововведения
Instagram анонсировал нововведения / Unsplash

В приложении Instagram вскоре произойдет обновление, которое позволит пользователям видеть, кто из друзей онлайн.

Об этом говорится в блоге компании.

Если пользователь будет в сети – можно будет увидеть зеленый кружочек напротив фото профиля в любом из разделов программы. Видно его будет и во входящих сообщениях.

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Функцию можно отключить в меню настроек, если вы не хотите, чтобы ваш статус был виден.  Однако тогда вы не будете видеть соответственно и статуса своих друзей.

Опция будет доступна только для фолловеров

Напомним, в начале мая пользователи Instagram в США получили возможность регистрировать банковскую карту, чтобы в этом же приложении совершать покупки или оплачивать услуги.

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Теги: Техно Instagram Интернет
Источник: 24 Канал
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