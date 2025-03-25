Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что кафе, что открыли россияне в оккупированном Мариуполе МакФлай, является абсолютным аналогом МакДональдза. Оно сделано в стиле американских кафе 1950-х годов.

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"Весь декор кафе – это отражение того, что происходит на оккупированной территории и в России также. То есть вот вам Иосиф Сталин, Юрий Гагарин, Мартин Лютер Кинг. И это все рядом, хотя абсолютно несовместимые вещи с точки зрения идеологии и того, что "продают" на оккупированных территориях. То есть если они борются с "разнузданным объединенным Западом", то при чем здесь Элвис Пресли? А если нет – то с кем тогда борются?" – сказал Петр Андрющенко.

Американский стиль в исполнении россиян

Он объяснил, что во времена Ричарда Никсона в США активно преследовали коммунистов. Элвис Пресли был одним из тех, кто поддерживал эту политику и хотел решительно бороться и со сталинизмом, и с коммунизмом. И вот теперь они "рядом" – в оккупированном Мариуполе, демонстрируют, что такое современный "русский мир".

Весь этот "винегрет" в современной российской идеологии ярко демонстрирует это заведение. Ведь если они искореняют в Украине все, что касается свободы, то как одновременно могут уживаться Элвис Пресли и Иосиф Сталин? Это, как говорится, или крестик снимите, или кое-что наденьте,

– сказал Петр Андрющенко.

Он добавил, что сейчас в российском инфополе Соединенные Штаты уже не являются врагом. Наоборот, теперь для россиян США – "друг". Очевидно, что в их отношениях наблюдается тотальное потепление.

Андрющенко считает, что кафе, которое россияне открыли в Мариуполе, ярко демонстрирует, к чему стремится администрация Владимира Путина и Дональда Трампа.

Вот такие кафе есть и в США, и в России – они вместе хотят рассказывать миру о своем влиянии и навязывать эту идеологию всем нам. Там, где, по их логике, должны быть рядом Элвис Пресли и Иосиф Сталин,

– добавил Андрющенко.

Он подытожил, что это и есть современная картина ультраправого национализма в американском формате, который, с одной стороны, демонстрирует Путин, а с другой – администрация Трампа.