Инсталляции Geberit: как не ошибиться в выборе сантехники

Ванная комната по праву занимает важное место в нашем доме. Если без телевизора или посудомоечной машины можно запросто представить современное жилье, то без качественной сантехники – не обойтись никак. Поэтому к ремонту в ней следует подойти ответственно и с особым вниманием.

С чего начать ремонт?

Ремонт всегда начинается с сантехники. Ведь нужно заранее продумать – какую сантехнику вы будете устанавливать и как ее размещать, чтобы правильно проложить трубы и коммуникации. Заранее также необходимо решить: устанавливать ванну или душевую кабину, и какую сантехнику – подвесную или напольную.

Как выбрать унитаз?

Один из первых вопросов, который встанет перед Вами при выборе сантехники для ванной комнаты – как выбрать унитаз и какой унитаз лучше. В настоящее время различают виды унитазов по форме чаши, способом установления, типом смыва, соединением с канализацией и тому подобное.

Как не растеряться в этом многообразии, спросите Вы?

Все не так сложно. Для начала нужно определиться со способом установки. Унитазы бывают напольные и подвесные. Специалисты советуют выбирать тип монтажа не только на основе собственных предпочтений, а, прежде всего, ввиду габаритов и дизайна вашей ванной.

Какой унитаз лучше: подвесной или напольный?

Конечно, консольная (подвесная) сантехника становится все более популярной из-за ее практичности и эстетичности, но давайте разберемся подробнее.

Напольные унитазы:

ЗА. Обычно дешевле и довольно просты в установке. В случае необходимости напольные унитазы можно самостоятельно демонтировать без ущерба для плитки или другого покрытия, которое вы выберете для ванной комнаты.

Против. Напольные унитазы-компакты являются более габаритными и занимают больше места. Имеют не такой привлекательный дизайн и выглядят громоздкими. Кроме этого, смывные бачки напольных унитазов расположены снаружи, поэтому шум воды слышнее, да еще и бачок нужно мыть, а значит – больше площади для уборки.

Подвесные унитазы

ЗА:

Дизайн. Подвесные унитазы производят впечатление легкости и аккуратности. А их лаконичные формы удачно подчеркивают современный минималистичный стиль ванной комнаты. Все детали и механизмы, как и сам смывной бачок, установлены в стену и скрытые от глаз, извне остаются только унитаз и клавиша смыва, которую вы можете подобрать индивидуально.

Компактность. Подвесные унитазы значительно экономят место в ванной по сравнению с напольными.

Стандартный, даже очень небольшой, традиционный смывной бачок занимает около 25-30 см в глубину, а толщина бачков инсталляций Geberit – всего 8-12 см.

Шумоизоляция. Скрытый от глаз бачок выполняет не только эстетическую, но и прямую практическую функцию – шума как при наполнении, так и при сливе воды, вы практически не будете слышать, ведь бачки скрытого монтажа Geberit покрытые слоем тепло- и шумоизоляциии.

Планирование. Инсталляции для подвесных унитазов можно устанавливать даже в углу. Под подвесным унитазом легко укладывать плитку и при этом можно сохранить рисунок плитки. Не говоря уже о системе "теплый пол", которую значительно проще устанавливать под подвесным унитазом.

Легкий в уборке. Еще одно преимущество консольных унитазов в том, что их проще поддерживать в чистоте. Пол под ним и участки вокруг унитаза легкодоступны. Вы оглянуться не успеете, как когда-то не слишком любимая уборка ванной превратится в обычное вытирания пыли и мытья пола.

Против:

К установке подвесного унитаза нужно подойти серьезно, ведь инсталляция устанавливается в стену и заменить ее не так просто. То есть нужно заранее продумать место расположения унитаза в ванной комнате, найти профессиональных сантехников и подобрать качественную установку. К выбору инсталляции советуем подойти особенно тщательно, ведь она должна быть надежной и качественной, и служить вам из поколения в поколение.

Как выбрать надежную установку?

Остановив свой выбор на бачках скрытого монтажа, стоит отдать предпочтение проверенным производителям, ведь инсталляция для подвесного унитаза должна быть надежной и безотказной.

На что нужно обратить внимание:

Гарантия и сервисное обслуживание.

Чем большую гарантию предоставляет производитель на свои инсталляции, тем лучше. Например, швейцарская компания Geberit предоставляет 10 лет гарантии на свои инсталляции. Кроме гарантии, обратите также внимание на наличие сервисного центра от производителя и гарантийного обслуживания.

Типы инсталляций

В зависимости от планировки ванной комнаты нужно подобрать соответствующую установку. Инсталляции можно устанавливать как в пустотелые (гипсокартонные), так и в капитальные стены. Кроме этого их можно устанавливать даже в углу. Классические инсталляции имеют высоту 112 см с возможностью регулировки высоты в пределах 20 см. Но у Geberit есть и нестандартные решения инсталляций – например, инсталляции с малой высотой для установки под окном.

Надежность

Специалисты советуют выбирать инсталляции с стальной рамой толщиной 2 мм. Невесомая внешность подвесного унитаза является достаточно обманчивой, ведь он способен выдержать нагрузку весом 400 кг.

Инсталляции Geberit для подвесных унитазов даже проходят специальные испытания в лабораториях на механическую прочность, поэтому риск, что они могут не выдержать в домашних условиях, сведена к нулю. А чтобы со временем во влажном помещении рама не поддавалась коррозии, обратите внимание, чтобы она была покрыта порошковой краской.

Герметичность

Также важно, чтобы пластиковый бачок инсталляции был цельнодутый, а не из двух частей. Профессионалы советуют покупать инсталляции, в которых бачок сделан из полиетилена. Этот материал более прочный, а значит большая гарантия герметичности бачка. Кроме этого, бачок инсталляций Geberit оборудован защитой от конденсата, который гарантирует, что за стеной не будет скапливаться влага.

Предусмотрительный хозяин обязательно спросит: как быть, если что-то сломается и потечет. В инсталляциях Geberit все продумано. Механизмы смыва, которые расположены внутри бачка, не имеют металлических деталей, соприкасающихся с водой – это поможет предотвратить образование коррозии. А гарантия на них – 5 лет.

Но если все же нужно будет добраться внутрь для сервисного обслуживания, то клавиша смыва одновременно служит и ревизионным окном. Через нее легко добраться до всех необходимых деталей. Сама же клавиша не только выполняет практическую функцию, но и играет важную эстетическую роль, нередко становясь эффектным акцентом в дизайне ванной комнаты.

Выбрать качественную сантехнику вы можете на сайте Geberit.