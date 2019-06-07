Інсталяції Geberit: як не помилитись у виборі сантехніки

Ванна кімната по праву займає важливе місце у нашому помешканні. Якщо без телевізора чи посудомийної машини можна запросто уявити сучасне житло, то без якісної сантехніки – не обійтись ніяк. Тому до ремонту у ній слід підійти відповідально і з особливою увагою.

З чого почати ремонт?

Ремонт завжди починається з сантехніки. Адже потрібно завчасно продумати – яку сантехніку ви будете встановлювати та як її розміщувати, щоб правильно прокласти труби та комунікації. Завчасно також необхідно вирішити: встановлювати ванну чи душову кабіну, і яку сантехніку – підвісну чи підлогову.

Як обрати унітаз?

Одне з перших питань, яке постане перед Вами при виборі сантехніки для ванної кімнати – як вибрати унітаз і який унітаз кращий. На сьогодні розрізняють види унітазів за формою чаші, способом встановлення, типом змиву, з'єднанням з каналізацією тощо.

Як не розгубитись у цьому різноманітті, спитаєте Ви?

Все не так складно. Для початку потрібно визначитись зі способом установки. Унітази бувають підлогові та підвісні. Фахівці радять обирати тип монтажу не лише на основі власних вподобань, а, перш за все, зважаючи на габарити та дизайн вашої ванної.

Який унітаз кращий: підвісний чи підлоговий?

Звичайно, консольна (підвісна) сантехніка стає все більш популярною через її практичність та естетичність, але давайте розберемось детальніше.

Підлогові унітази:

ЗА. Зазвичай є дешевшими і доволі прості в установці. У разі потреби підлогові унітази можна самотужки демонтувати без шкоди для плитки чи іншого покриття, яке ви оберете для ванної кімнати.

Проти. Підлогові унітази-компакти є більш габаритними та займають більше місця. Мають не такий привабливий дизайн та виглядають громіздкими. Крім цього, змивні бачки підлогових унітазів розташовані ззовні, через це шум води чутніший, та ще й бачок потрібно мити, а отже – більше площі для прибирання.

Підвісні унітази

ЗА:

Дизайн. Підвісні унітази справляють враження легкості та акуратності. А їхні лаконічні форми вдало підкреслюють сучасний мінімалістичний стиль ванної кімнати. Усі деталі та механізми, як і сам змивний бачок, встановлені в стіну та приховані від очей, ззовні залишаються тільки унітаз та клавіша змиву, яку ви можете підібрати індивідуально.

Компактність. Підвісні унітази значно економлять місце у ванній у порівнянні з підлоговими.

Стандартний, навіть дуже невеликий, традиційний змивний бачок займає близько 25-30 см в глибину, а товщина бачків інсталяцій Geberit – всього 8-12 см.

Шумоізоляція. Схований від очей бачок виконує не лише естетичну, але й пряму практичну функцію – шуму як при наповненні, так і при зливі води, ви практично не будете чути, адже бачки прихованого монтажу Geberit вкриті шаром тепло- та шумоізоляціїї.

Планування. Інсталяції для підвісних унітазів можна встановлювати навіть у кутку. Під підвісним унітазом легко укладати плитку та при цьому можна зберегти малюнок плитки. Не кажучи вже про систему «тепла підлога», яку значно простіше встановлювати під підвісним унітазом.

Легкий у прибиранні. Ще одна перевага консольних унітазів у тому, що їх простіше підтримувати в чистоті. Підлога під ним та ділянки навколо унітазу легкодоступні. Ви незчуєтесь, як колись не надто улюблене прибирання ванної перетвориться у звичайне витирання пилу та миття підлоги.

Проти:

До встановлення підвісного унітазу потрібно підійти серйозно, адже інсталяція встановлюється в стіну і замінити її не так просто. Тобто потрібно завчасно продумати місце розташування унітазу в ванній кімнаті, знайти професійних сантехніків та підібрати якісну інсталяцію. До вибору інсталяції радимо підійти особливо ретельно, адже вона повинна бути надійною та якісною, та служити вам із покоління в покоління.

Як вибрати надійну інсталяцію?

Зупинивши свій вибір на бачках прихованого монтажу, варто віддати перевагу перевіреним виробникам, адже інсталяція для підвісного унітазу повинна бути надійною та безвідмовною.

На що потрібно звернути увагу:

Гарантія та сервісне обслуговування.

Чим більшу гарантію надає виробник на свої інсталяції, тим краще. Наприклад, швейцарська компанія Geberit надає 10 років гарантії на свої інсталяції. Крім гарантії, зверніть також увагу на наявність сервісного центру від виробника та гарантійного обслуговування.

Типи інсталяцій

В залежності від планування ванної кімнати потрібно підібрати відповідну інсталяцію. Інсталяції можна встановлювати як в пустотілі (гіпсокартонні), так і в капітальні стіни. Крім цього їх можна встановлювати навіть в кутку. Класичні інсталяції мають висоту 112 см з можливістю регулювання висоти в межах 20 см. Але у Geberit є і нестандартні рішення інсталяцій – наприклад, інсталяції з малою висотою для встановлення під вікном.

Надійність

Фахівці радять обирати інсталяції із стальною рамою товщиною 2 мм. Невагома зовнішність підвісного унітазу є досить оманливою, адже він здатний витримати навантаження вагою 400 кг.

Інсталяції Geberit для підвісних унітазів навіть проходять спеціальні випробування в лабораторіях на механічну міцність, тому ризик, що вони можуть не витримати у домашніх умовах, зведено до нуля. А щоб з часом у вологому приміщенні рама не піддавалась корозії, зверніть увагу, щоб вона була покрита порошковою фарбою.

Герметичність

Також важливо, щоб пластиковий бачок інсталяції був цільнодутий, а не з двох частин. Професіонали радять купувати інсталяції, в яких бачок зроблений з поліетилену. Цей матеріал міцніший, а значить, більша гарантія герметичності бачка. Крім цього, бачок інсталяцій Geberit обладнаний захистом від конденсату, який гарантує, що за стіною не буде накопичуватися волога.

Завбачливий господар обов'язково запитає: як бути, якщо щось зламається і потече. В інсталяціях Geberit все продумано. Змивні механізми, що розміщені всередині бачка, не мають металевих деталей, що стикаються з водою – це допоможе запобігти утворенню корозії. А гарантія на них – 5 років.

Але якщо все ж потрібно буде дістатись всередину для сервісного обслуговування, то змивна клавіша одночасно служить і ревізійним вікном. Через неї легко дістатися до всіх необхідних деталей. Сама ж клавіша не тільки виконує практичну функцію, а й відіграє важливу естетичну роль, нерідко стаючи ефектним акцентом в дизайні ванної кімнати.

Вибрати якісну сантехніку ви можете на сайті Geberit.