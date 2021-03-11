Свой протест из-за присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича выразил Институт национальной памяти Польши. Накануне с похожим заявлением выступили власти города Замосць.

Институт национальной памяти Польши протестует против переименования стадиона в Тернополе.

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Детали заявления Института нацпамяти

Шухевич во время Второй мировой войны был офицером немецких полицейских батальонов, таких как "Нахтигаль", а затем командиром УПА, ответственным за геноцид польского гражданского населения на Волыни и Восточной Малопольши,

– говорится в заявлении.

В учреждении добавили, что "прославление Украиной Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв УПА".

The #IPN protests against naming the stadium in Ternopil after Roman Szuchevych, during #WW2 an officer of German police battalions, such as "Nachtigal", and then the #UPA commander responsible for the genocide of Polish civilians in Volhynia and Eastern Lesser Poland. pic.twitter.com/5Becdsnr31 — Institute of National Remembrance (@ipngovpl_eng) March 10, 2021

Напомним, накануне мэрия польского города Замосць заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем из-за переименования стадиона.

Важно! Роман Шухевич лично не участвовал в убийствах поляков. Кроме того, нет никаких документальных свидетельств, что он отдавал похожие приказы.

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