Институт нацпамяти Польши осудил присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича
Свой протест из-за присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича выразил Институт национальной памяти Польши. Накануне с похожим заявлением выступили власти города Замосць.
Источник:Твитер Института нацпамяти Польши
Институт национальной памяти Польши протестует против переименования стадиона в Тернополе.
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Детали заявления Института нацпамяти
Шухевич во время Второй мировой войны был офицером немецких полицейских батальонов, таких как "Нахтигаль", а затем командиром УПА, ответственным за геноцид польского гражданского населения на Волыни и Восточной Малопольши,
– говорится в заявлении.
В учреждении добавили, что "прославление Украиной Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв УПА".
Напомним, накануне мэрия польского города Замосць заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем из-за переименования стадиона.
Скандал с изменением названия стадиона в Тернополе: основное
- Тернопольскому городскому стадиону 5 марта присвоили имя Романа Шухевича.
- После этого посол Израиля в Украине Джоэль Лион выступил с требованием немедленно отменить такое решение.
- Однако в Министерстве иностранных дел ответили на упреки посла. Мол, дискуссии по этому поводу должны вести историки, а дипломаты должны работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами.
- А инициатор такого названия стадиона – мэр Тернополя Сергей Надал напомнил послу Израиля, как семья Шухевичей спасла еврейскую девочку.
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