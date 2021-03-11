Інститут нацпам'яті Польщі засудив присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича
Свій протест через присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича висловив Інститут національної пам'яті Польщі. Напередодні зі схожою заявою виступила влада міста Замосць.
Джерело:твітер Інституту нацпам'яті Польщі
Інститут національної пам'яті Польщі протестує проти перейменування стадіону у Тернополі.
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Деталі заяви Інституту нацпам'яті
Шухевич під час Другої світової війни був офіцером німецьких поліцейських батальйонів, таких як "Нахтігаль", а потім командиром УПА, відповідальним за геноцид польського цивільного населення на Волині та Східній Малопольщі,
– йдеться у заяві.
В установі додали, що "прославляння Україною Шухевича ображає пам’ять польських, єврейських і українських жертв УПА".
Нагадаємо, напередодні мерія польського міста Замосць заявила про розрив партнерських відносин з Тернополем через перейменування стадіону.
Скандал зі зміною назви стадіону у Тернополі: основне
- Тернопільському міському стадіону 5 березня присвоїли ім'я Романа Шухевича.
- Після цього посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон виступив з вимогою негайно скасувати таке рішення.
- Однак в Міністерстві закордонних справ відповіли на закиди посла. Мовляв, дискусії щодо цього мають вести історики, а дипломати повинні працювати над зміцненням відносин дружби та взаємної поваги між народами.
- А ініціатор такої назви стадіону мер Тернополя Сергій Надал нагадав послу Ізраїлю, як родина Шухевичів врятувала єврейську дівчинку.
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