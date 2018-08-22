Институт просвещения. Что стоит знать об истории флага Украины: интересные факты

Накануне Дня Независимости, 23 августа, Украина празднует День Государственного Флага.

Впервые сочетание этих цветов зафиксировано на гербе Львова еще в XII веке.

Такие цвета присутствуют в геральдике Галицко-Волынского княжества.

А позже – и на казацких боевых знаменах.

В XIX веке сине-желтый флаг становится официальным символом украинских формирований. Под ним воевали Украинские сечевые стрельцы и Украинская Галицкая армия. Сине-желтый флаг был официальным в Украинской Народной Республике.

... Под сине-желтым флагом свободы объединим весь большой народ свой...,

– из марша ОУН.

В СССР использование или даже хранение сине-желтого флага считалось преступлением и строго наказывалось. В 1966 году двое отчаянных патриотов сбросили красный и подняли сине-желтый флаг над Киевским институтом народного хозяйства. Позже и в Западной Украине состоялись подобные события. В 1989 году фаны харьковского "Металлиста" появились с желто-голубым флагом на стадионе в Ленинграде.



Фаны харьковского "Металлиста"

Независимость, Революция Достоинства, российско-украинская война – под сине-желтым флагом.

Сине-желтый флаг – это символ, объединяющий все поколения украинцев в борьбе за независимость.