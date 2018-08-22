Інститут просвіти. Що варто знати про історію прапора України: цікаві факти

У переддень Незалежності, 23 серпня, Україна святкує День Державного Прапора.

Вперше поєднання цих кольорів зафіксовано на гербі Львова ще у XII столітті.

Такі кольори присутні в геральдиці Галицько-Волинського князівства.

А пізніше – й у козацьких бойових прапорах.

У XIX столітті синьо-жовтий стяг стає офіційним символом українських формувань. Під ним воювали Українські січові стрільці та Українська Галицька армія. Синьо-жовтий прапор був офіційним в Українській Народній Республіці.

...Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій...,

– з Маршу ОУН.

У СРСР використання чи навіть зберігання синьо-жовтого прапора вважалося злочином і суворо каралося. У 1966 році двоє відчайдушних патріотів скинули червоний і підняли синьо-жовтий прапор над Київським інститутом народного господарства. Пізніше й у Західній Україні відбулися схожі події. У 1989 році фани харківського "Металіста" з'явилися з жовто-блакитним прапором на стадіоні в Ленінграді.



Фани харківського "Металіста"

Незалежність, Революція Гідності, російсько-українська війна – під синьо-жовтим прапором.

Синьо-жовтий прапор – це символ, що об'єднує всі покоління українців у боротьбі за незалежність.