16:27
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, 15 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Программы Інститут просвіти

Институт просвещения. "Энергетические" лайфхаки, которые помогут предотвратить изменение климата

Інститут просвіти 20 Читати новину українською

Лето-2018 будет самым жарким за 123 года. Метеорологи бьют тревогу: атмосфера Земли нагревается значительно быстрее, чем когда-либо. И это не шутки. По данным ООН, за прошлый век глобальная температура на земном шаре повысилась на пол, а в Европе – почти полтора градуса.

Дальше – будет только хуже. Прогнозы указывают на возможное повышение на 3,2°C к 2100 году.

Читайте также: Институт просвещения. Как правильно загорать, чтобы не навредить здоровью

В такой ситуации изменение климата – процесс неизбежный. Таяние ледников и, как следствие, затопление таких крупных городов, таких как Нью-Йорк, Лондон, Шанхай. Ведь сейчас люди "подогревают" атмосферу, сжигая большое количество угля, нефти, газа и строя новые атомные электростанции. А добавьте вырубку лесов – и имеем в атмосфере много углекислого газа. Да, это явление парникового эффекта.
Противодействие изменению климата зависит не только исключительно от политики крупных стран. Основные загрязнители – это транспорт, сельское хозяйство и энергетика. И здесь личный вклад каждого из нас, то есть конечных потребителей, трудно недооценить. Итак, что вы можете делать каждый день, чтобы предотвратить изменение климата.

Вот несколько "энергетических" лайфхаков:

1. Выключите ненужное освещение – согласитесь, усилий не много, а польза планете.
2. Обязательно выключайте ноутбуки и телевизоры на ночь, не оставляйте их в "спящем режиме", так они потребляют до 10% электроэнергии от рабочего режима и постоянно выдают парниковые газы в атмосферу. На уровне страны этот вклад является существенным.

3. Для дома и офиса выбирайте электроприборы класса А +.

4. Используйте светодиодные (LED) лампы – они потребляют меньше энергии.

5. Не кипятите лишнюю воду, только ту, которая нужна для чаепития или кофепития.

6. Стирайте и мойте посуду при более низкой температуре.

7. Настройте кондиционер хотя бы на несколько градусов меньше, чем обычно.

И помните – если каждый из нас будет придерживаться этих простых правил, есть шанс спасти нашу планету.

Теги: Советы Інститут просвіти Экология
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
сегодня, 16:03 Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
Інститут Просвіти 132
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сегодня, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 35
Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
сегодня, 12:06 Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
Ілля Кенігштейн 670
Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 11:30 Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018
706
Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
сегодня, 11:00 Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
Сергій Фурса 589
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук