Институт просвещения. "Энергетические" лайфхаки, которые помогут предотвратить изменение климата

Дальше – будет только хуже. Прогнозы указывают на возможное повышение на 3,2°C к 2100 году.

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В такой ситуации изменение климата – процесс неизбежный. Таяние ледников и, как следствие, затопление таких крупных городов, таких как Нью-Йорк, Лондон, Шанхай. Ведь сейчас люди "подогревают" атмосферу, сжигая большое количество угля, нефти, газа и строя новые атомные электростанции. А добавьте вырубку лесов – и имеем в атмосфере много углекислого газа. Да, это явление парникового эффекта.

Противодействие изменению климата зависит не только исключительно от политики крупных стран. Основные загрязнители – это транспорт, сельское хозяйство и энергетика. И здесь личный вклад каждого из нас, то есть конечных потребителей, трудно недооценить. Итак, что вы можете делать каждый день, чтобы предотвратить изменение климата.

Вот несколько "энергетических" лайфхаков:

1. Выключите ненужное освещение – согласитесь, усилий не много, а польза планете.

2. Обязательно выключайте ноутбуки и телевизоры на ночь, не оставляйте их в "спящем режиме", так они потребляют до 10% электроэнергии от рабочего режима и постоянно выдают парниковые газы в атмосферу. На уровне страны этот вклад является существенным.

3. Для дома и офиса выбирайте электроприборы класса А +.

4. Используйте светодиодные (LED) лампы – они потребляют меньше энергии.

5. Не кипятите лишнюю воду, только ту, которая нужна для чаепития или кофепития.

6. Стирайте и мойте посуду при более низкой температуре.

7. Настройте кондиционер хотя бы на несколько градусов меньше, чем обычно.

И помните – если каждый из нас будет придерживаться этих простых правил, есть шанс спасти нашу планету.